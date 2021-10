X Factor, va avanti l’avventura dei Karakaz: la band di Michele Corvino accede ai live

Continua l'avventura a X Factor 2021 dei Karakaz. La band guidata dal vastese Michele Corvino, dopo aver superato le prime due fasi del talent show musicale, si è messa in luce anche negli Home Visit in cui i quattro giudici, accompagnati da un ospite speciale, hanno ristretto a 3 il numero dei componenti delle rispettive squadre per formare un cast di 12 artisti - tra solisti e band - che, dalla prossima settimna, si sfideranno nelle serate live.

Nell'esibizione davanti a Hell Raton e a Salvatore Esposito, attore protagonista di Gomorra, i Karakaz hanno proposto una energica cover di “Out of control” dei The Chemical Brothers. La loro esibizione ha convinto Manuelito che li ha scelti per la sua squadra insieme a Edoardo Spinsante e Versailles.

L'appuntamento ora è a giovedì prossimo, 28 ottobre, quando inizieranno i live show e la competizione entrerà nel vivo. Sarà un percorso in crescendo che Michele Corvino e i Karakaz affronteranno con la carica che hanno messo in mostra fin qui per puntare sempre più in alto.