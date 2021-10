Guardie mediche, Smargiassi: "Confermata la riapertura della sede di Carunchio"

"L'attenzione posta dalla Commissione di Vigilanza sulla continuità assistenziale nell'Alto Vastese, grazie anche al sostegno dei sindaci intervenuti nelle scorse sedute, porta a un nuovo risultato: la conferma della riattivazione della sede nel comune di Carunchio. È un'ottima notizia per tutti i cittadini del comprensorio che da tempo chiedevano ascolto e che, finalmente, hanno avuto una risposta". Lo annuncia Pietro Smargiassi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle.

"Voglio ringraziare il direttore sanitario della Asl 2 Angelo Muraglia per aver accolto l'istanza arrivata dai cittadini e dato seguito agli impegni presi durante le audizioni in Commissione. Abbiamo avuto la conferma che un'azione costante sul territorio e nei confronti dei vertici dell'azienda ospedaliera può portare risultati concreti. Mi auguro che questo sia il primo passo per un costante avvicinamento della sanità alle aree dell'Abruzzo che da troppi anni vengono abbandonate a loro stesse. Per questo, il lavoro della Commissione di Vigilanza non rallenterà, continuando a tenere alta l'attenzione affinché i diritti dei cittadini abruzzesi siano garantiti".