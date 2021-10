La vastese Maria Cristina D’Adamo tra i docenti del nuovo corso di Medicina della LUM

Giovedì 14 ottobre presso la Sala Convegni dell’Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA) è avvenuta la presentazione del nuovo Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università LUM- Giuseppe Degennaro. Alla presentazione,tra gli altri, sono intervenuti il Prof. Antonello Garzoni, Rettore Università LUM, il Prof. Bruno Moncharmont, Coordinatore del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Università LUM, e Don Domenico Laddaga, Delegato Governatore F.Miulli.

Tra il personale docente reclutato per l’istituzione di questo nuovo corso c'è la vastese Maria Cristina D'Adamo, già nota alle cronache locali per i suoi studi scientifici volti a trovare nuove soluzioni terapeutiche per la cura della fibrosi cistica. La professoressa D'Adamo è risultata vincitrice della cattedra come Professore Associato di Fisiologia Umana. D'Adamo ha iniziato il suo percorso professionale presso l'istituto Mario Negri Sud di Santa Maria Imbaro. Laureata in Farmacia, presso l'Università “G. D'Annunzio” di Chieti si è trasferita a Perugia dove ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Neurofisiologia ed Elettrofisiologia alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Titolare di assegni di ricerca e Cultore della Materia in Fisiologia, nel 2016 si è trasferita all’Università di Malta dove ha prestato servizio come ricercatore fino alla promozione di Professore Associato presso l’Ateneo pugliese.

La Libera Università Mediteraranea (LUM) viene fondata nel 1995 dal Sen. Giuseppe Degennaro, pensatore illuminato, politico ed imprenditore, che ha sempre agito per il progresso civile e per il bene comune. Nel 2000 la LUM ottiene il riconoscimento legale dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, costituendo due facoltà: Economia e Giurisprudenza. Nel gennaio 2021 viene firmato il protocollo d’intesa tra l'Università LUM- Giuseppe Degennaro e l’ente ecclesiastico Regionale “F. Miulli” per l’istituzione di un corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. Uno degli obiettivi fondanti della Libera Università Mediterranea è adeguare l’offerta formativa alle nuove dinamiche del mondo lavorativo, formare una classe nuova di professionisti negli ambiti della Giurisprudenza, dell’Economia ed adesso anche in ambito sanitario.

Alla professoressa D'Adamo felicitazioni per l'incarico e auguri di buon lavoro dalle sorelle Antonietta e Barbara.