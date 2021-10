Il teatro di San Salvo riparte con "Il coraggio (S)velato"

Il teatro del centro culturale "Aldo Moro" di San Salvo riapre i battenti. Sabato 23 ottobre (ore 21) andrà in scena Il coraggio (S)velato, un progetto di Petali di teatro con Margherita D’Onofrio e Donatella Del Duca, che ne firmano anche la regia. Si tratta di un lavoro di grande sensibilità verso una tematica molto attuale, ma a cui le due artiste, avevano prestato attenzione ancora prima dei recenti fatti in Afghanistan, tanto che lo spettacolo era in programma per il "Marzo rosa 2020", tradizione cartellone di eventi che il Comune di San Salvo dedica al mondo femminile da alcuni anni, poi saltato per via della pandemia. L’ingresso è gratuito nel rispetto delle norme Covid e green pass; prenotazione obbligatoria utilizzando Whatsapp al numero 388 4533707.

Felice per la ripartenza del teatro il sindaco Tiziana Magnacca: "Il teatro diffonde cultura, bellezza e arte ed è il veicolo privilegiato per trasmettere emozioni e messaggi positivi. Finalmente possiamo annunciare che sabato si riapre il sipario per proporre nel centro culturale 'Aldo Moro' uno spettacolo per riflettere su temi di viva attualità".

"Si tratta di uno spettacolo ricco di grandi spunti per riflettere sui diritti umani, sull’uguaglianza di genere e sull’importanza assoluta della cultura e dell’istruzione come strumento contro la violenza", aggiunge l’assessore alla Cultura e Pari opportunità, Maria Travaglini.