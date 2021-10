Giangiacomo: "Il centrodestra resterà unito per costruire un’altra Vasto"

Il centrodestra si impegna a restare unito e a mettere da parte le divisioni degli ultimi quindici anni. La promessa è di Guido Giangiacomo, candidato sindaco uscito sconfitto dal ballottaggio con Francesco Menna.

"Con il risultato del ballottaggio ormai acquisito, sebbene rammaricato di non essere riuscito a coinvolgere nel messaggio del cambiamento la maggioranza di chi è andato a votare e tutti coloro che non ci sono proprio andati, ritengo che un’altra Vasto sia ancora possibile e la realizzerò dai banchi della minoranza insieme ai colleghi eletti ma soprattutto con il meraviglioso gruppo che si è creato in occasione di queste elezioni e che ha deciso di continuare questa esperienza tutti insieme", afferma Giangiacomo in un comunicato.

"Il secondo obiettivo che mi ero prefissato è stato, infatti, pienamente raggiunto: il centrodestra ha fatto emergere ed allontanare le persone che da anni remavano contro per motivi personali ed è ora una coalizione che dal primo giorno lavorerà unita in Consiglio comunale e nella città. A tal fine abbiamo concordato di aprire una sede comune, oltre quelle già esistenti dei singoli partiti, in cui tutte gli eletti e tutte le persone che si riconoscono nell’Altra Vasto che noi vogliamo potranno proporre idee, incontrare i cittadini, i comitati, le associazioni.

Personalmente, proprio in questa ottica di coalizione e di creazione di una nuova classe dirigente, sceglierò di aderire, in Consiglio comunale e ferma restando la mia appartenenza politica, alla lista da me creata, Vasto al futuro con Giagiacomo sindaco, affidando ad Antonio Monteodorisio, primo degli eletti, il gruppo di Forza Italia in consiglio augurandogli di fare una grande esperienza amministrativa che per impegno e capacità ha ampiamente meritato.

Ringrazio uno per uno gli oltre 7.000 vastesi che mi hanno scelto e che rappresenterò con scrupolo e dedizione ed auguro al Sindaco eletto di riuscire a mantenere i gravosi impegni che ha assunto in campagna elettorale, sulla cui attuazione vigileremo con attenzione e, con la collaborazione dei consiglieri regionali Manuele Marcovecchio e Sabrina Bocchino, ci adopereremo affinché i fondi del Pnrr, come noto veicolati dalla Regione Abruzzo, siano in modo adeguato posti a disposizione di Vasto e proficuamente impiegati dalla amministrazione".