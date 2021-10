Emozioni e ricordi in Alaska, il nuovo videoclip di Lysa

È uscito il videoclip di Alaska, nuovo singolo di Lysa. Ventidue anni e una passione innata per la musica, Lisa Gambatese, vastese nata in Germania (dove ha vissuto fino a 7 anni) dopo aver frequentato il liceo musicale Mattioli ha scelto Milano per intraprendere il suo percorso artistico.

Ed è qui che entrata a far parte degli artisti della Canova Rec, di Michele Canova, storico produttore di importanti artisti, con cui sta lavorando e crescendo artisticamente. Ed è lo stesso Canova, con Elia D'Ovidio, ad aver prodotto il brano.

Al lancio del singolo Lysa aveva raccontato la storia di Alsaka. "Per me questo è il pezzo più importante che ho scritto. Lo dedico a mio nonno polacco Janusz che mi ha fatto iniziare a cantare, la sua voce era unica. Ricordo quando cantava a squarciagola i suoi pezzi preferiti o quando origliava me cantare dentro un bagno. Grazie a lui mi sono iscritta a canto e ora posso dedicargli un pezzo intero. Ho scelto questo titolo perché sono sicura che è un posto che avrebbe voluto visitare volentieri. Nel pezzo ci sono alcuni ricordi insieme, come la musica dance, i baffi e il freddo e penso a quanto sarebbe bello poter vivere un giorno ancora con lui".

Con Alaska, la 22enne artista vastese, si è fatta notare anche a X Factor, superando la prima fase e trasmettendo tante emozioni al pubblico pur non entrando nel cast del programma. Ora c'è il videoclip ufficiale, diretto da Lorenzo Invernici e prodotto da Borotalco.tv, che continua a far conoscere la sua canzone, in attesa di nuove produzioni che possano continuare a trasmettere emozioni.

