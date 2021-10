Crepa nella galleria di Casarza, ciclisti segnalano: "Si è allargata nel giro di 15 giorni"

Chi va spesso sulla nuova pista ciclopedonale lo ha notato: la crepa si è ingrandita. La fenditura nella foto si trova a Vasto, sotto la galleria di Casarza, lungo la Via verde della Costa dei trabocchi.

Utenti della pista per amanti della bici ci fanno notare che si sarebbe allargata e allungata, rispetto a una quindicina di giorni fa, la spaccatura verticale su un muro laterale di uno dei due tunnel della zona. Sono i trafori dell'ex tracciato ferroviario, dismesso nel 2005, su cui è in corso la costruzione della Via verde. Il tratto che ricade nel territorio comunale di Vasto è il più lungo. Aperto alla fine di giugno, è stato di recente tinteggiato di verde e dotato di segnaletica orizzontale. Perché sia completamente percorribile il percorso da 42 chilometri, da Francavilla al Mare a Vasto, vanno costruiti due tratti: uno a Punta Penna, l'altro in località Dragoni, a Torino di Sangro, dove la frana di alcuni anni fa sta per essere risanata per consentire la continuità della ciclovia.