Cordoglio nel mondo forense abruzzese per la scomparsa di Elio Rocchio, noto avvocato di Vasto. Aveva 75 anni.

Professionista stimato per preparazione giuridica, cultura e doti umane, Rocchio ha esercitato la professione per più di quattro decenni. Nel 2018, nell'aula magna del palazzo di giustizia di Vasto, nell'ambito dela cerimonia delle Toghe d'oro, era stato premiato dall'Ordine forense per i suoi quarant'anni di esercizio professionale.

Le esequie si terranno domani, giovedì 21 ottobre, alle 11, nella chiesa di Santa Maria di Stella Maris, a Vasto Marina. Alla famiglia Rocchio le sentite condoglianze di Zonalocale.

Messaggi di cordoglio vicinanza alla famiglia arrivano dal mondo forense.



"Gli avvocati del Foro di Vasto si uniscono al dolore che ha colpito le colleghe Maria Grazia Tana e Federica Rocchio per la perdita dell'avvocato Elio Rocchio".

"L'avvocato Vincenzo Mariconda e tutti i colleghi dello Studio Mariconda e associati partecipano con viva commozione al grande dolore di Flavio, Francesca, Federica e di tutti i familiari per la improvvisa scomparsa dell'avvocato Elio Rocchio".

"Sono affettuosamente vicina a Flavio, Francesca, Federica e tutta la famiglia per la dolorosa perdita dell’Avvocato Elio Rocchio. Rossana e Simona Guerra".