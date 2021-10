"Riaprire la scuola di formazione professionale, il mondo politico si impegni"

Riaprire a Vasto la scuola di formazione professionale. Un obiettivo che deve interessare il mondo politico, secondo Giacomo Delle Donne, lettore di Zonalocale, secondo cui "un argomento importantissimo non è stato preso in considerazione, oppure non abbastanza, come sarebbe giusto che fosse", perché "evidentemente non capiscono quanto sia importante ricreare una scuola di formazione professionale a Vasto".

"In una città dove le aziende sono in sofferenza e lasciano persone a casa per lunghe settimane, a mio parere sarebbe urgente stabilire nuovi percorsi professionali che garantiscano nuovi sbocchi lavorativi per riqualificare coloro che hanno perso il lavoro". Per questo, "se chi si presenta per governare la città non crede fortemente in questa progettualità, sta sbagliando. Spero che presto nasca un polo di formazione professionale a Vasto con più indirizzi. La politica, oppure chi di competenza, si dia da fare per colmare questa grave mancanza. Ricordiamoci che un tempo avevamo una scuola professionale a Vasto, gestita dai salesiani di don Bosco, che è riuscita a formare tanti ragazzi in più, molti diventati imprenditori".