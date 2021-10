Tra conferme e volti nuovi ecco il nuovo consiglio comunale di Vasto

Per la definitiva composizione del consiglio comunale di Vasto, in carica nei prossimi cinque anni, bisognerà attendere le scelte del rieletto sindaco Francesco Menna. Chi sarà nominato in giunta lascerà il seggio in consiglio ai primi non eletti delle rispettive liste.

Ad oggi l'assise civica, che conta 25 consiglieri - sindaco compreso -, vede molte conferme, sia sui banchi dela maggioranza che dell'opposizione, che volti nuovi.

In maggioranza, oltre Menna, ci saranno 14 consiglieri: Anna Bosco (più votata in assoluto), Nicola Della Gatta, Giuseppe Forte, Lina Marchesani e Lucia Perilli del Pd, Felicia Fioravante, Alessandro La Verghetta e Giorgio Bellafronte di Futuro e Sviluppo per Vasto, Gabriele Barisano e Maria Molino di Avanti Vasto, Carlo Della Penna e Luigi Marcello di Città Virtuosa, Paola Cianci di Sinistra per Vasto, Marco Marchesani di Filo Comune e Alessandro d'Elisa di Moderati per Vasto.

Sui banchi dell'opposizione siederanno in nove: il candidato sindaco sconfitto al ballottaggio, Guido Giangiacomo, Francesco Prospero e Vincenzo Suriani di Fratelli d'Italia, Sabrina Bocchino della Lega, Antonio Monteodorisio di Forza Italia, Alessandra Notaro e Alessandra Cappa di Per Vasto, Maria Amato, de La Buona Stagione, Dina Carinci del Movimento 5 Stelle.