Per un sorriso perfetto ortodonzia invisibile e sbiancamento nel Centro Eliseo

Il Centro Odontoiatrico Eliseo di San Salvo lancia il mese dell’odontoiatria estetica in cui i pazienti potranno usufruire dei vantaggi dell’evento per regalarsi un trattamento con l’ortodonzia invisibile e contemporaneamente sbiancare il proprio sorriso. La sinergia dell’ortodonzia invisibile associata ai trattamenti sbiancanti darà un volto nuovo a tutti coloro che ne vorranno approfittare.

“Il trattamento con gli allineatori invisibili risponde ad una sempre più diffusa esigenza di cure ortodontiche senza l’utilizzo di apparecchiature antiestetiche (le classiche stelline)". Questo metodo si rivela molto utile “anche per quei pazienti che, per la mancanza di una contenzione post-trattamento ortodontico si trovano in situazione di recidiva ma che mai rimetterebbero le classiche stelline”, spiega il dottor Andrea Eliseo, specialista in ortodonzia Docente e relatore in Master e Corsi di perfezionamento Universitari, oltre che speaker in congressi Nazionali e Internazionali. Il dottor Eliseo inoltre è autore del libro sulle problematiche ortodontiche per la casa editrice Martina Edizioni, un volume uscito a gennaio 2021 che sta avendo grande successo tra i testi odontoiatrici.

“Lo sbiancamento dentale è un trattamento estetico molto richiesto nei Centri Odontoiatrici Eliseo – spiega la dottoressa Simona Scoccola -. Denti bianchi e sani rappresentano, infatti, una delle caratteristiche estetiche più ambite e ricercate. Qualsiasi sorriso può essere sbiancato attraverso le metodiche e i prodotti giusti. Tutti restano soddisfatti del risultato e la nostra gratificazione è vedere i pazienti più sicuri del proprio sorriso”.

La specialista in igiene dentale spiega come “i denti hanno una loro innata colorazione che tende ad ingiallire con il passare degli anni. Il dente può scurirsi in seguito all’utilizzo di alcune sostanze contenute nelle bevande come il caffè, il the o il vino rosso o dal fumo di sigaretta creando delle vere e proprie macchie sui denti e privandoli, al contempo, della loro naturale lucentezza. Le macchie superficiali possono essere rimosse attraverso un trattamento di igiene accurato ma questo è ininfluente sul colore intrinseco dei denti. Lo sbiancamento dentale serve invece a modificare il colore interno del dente e a restituire al paziente un sorriso luminoso”.

Nei trattamenti di sbiancamento vengono utilizzati “perossido di idrogeno o perossido di carbammide. Il gel sbiancante a contatto con il dente riduce la quantità di molecole cromogene rendendo il dente bianco. Nei nostri studi i trattamenti vengono personalizzati in base al caso clinico. I protocolli prevedono sedute professionali con il laser e la consegna di kit domiciliari da utilizzare per 1 mese. Per risultati estremamente sorprendenti e durati nel tempo bisogna seguire indicazioni precise comunicate dai nostri professionisti. Il paziente sarà fotografato ad inizio e fine trattamento per valutare il risultato ed apprezzare ancora di più l’efficacia del trattamento effettuato”.

Il Centro Odontoiatrico Eliseo da sempre lavora “ricercando tecnologie sempre più moderne, abbinando metodologie classiche a quelle più innovative. Nei nostri centri eseguiamo diagnosi precoci e piani terapeutici attraverso l'utilizzo di apparecchiature all'avanguardia come Tac 3D e sistematiche Laser garantendo terapie meno invasive e più efficaci. Nei nostri studi inoltre minimizziamo quanto più la classica paura del dentista lavorando sia in tenera età che con pazienti più adulti con sistemi di sedazione cosciente che permettono al paziente di rilassarsi in poltrona e di avere un piacevole ricordo della seduta dal dentista”. Il Centro Odontoiatrico Eliseo è in costante evoluzione, con un team di professionisti altamente qualificati e nuove tecnologie.

