Inizia il "Menna bis": oggi in Municipio la proclamazione del sindaco

Inizia il secondo mandato da primo cittadino per Francesco Menna, riconfermato alla guida della città dal verdetto delle urne di ieri pomeriggio. Si è tenuta oggi, infatti, la sua proclamazione a sindaco del Comune di Vasto.

"Indossando la fascia tricolore, importante simbolo su cui sono riportati lo stemma del Comune e quello della Repubblica – ha scritto il primo cittadino sulla sua pagina Facebook - torno ad investire grande responsabilità verso i cittadini e a lavorare per Vasto".

"A conclusione della consultazione elettorale per l'elezione del sindaco – si legge in una nota stampa – oggi si è riunito l'Ufficio centrale per procedere, sulla base delle risultanze dei verbali delle sezioni elettorali, a redigere e sottoscrivere il verbale di proclamazione del sindaco neoeletto". La presidente, giudice Annarosa Capuozzo, alla presenza del presidente del Tribunale Bruno Giangiacomo, della Commissione e di diversi consiglieri "ha proclamato eletto alla carica di sindaco del Comune di Vasto, Francesco Menna".