Con "Dark Wings", la vastese Krisha Skies "vola" al Salone del Libro di Torino

Si è conclusa lunedì 18 ottobre la 33ª edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, manifestazione tornata in presenza dopo lo stop dello scorso anno imposto dalla pandemia. Tra i protagonisti della rassegna, anche l'autrice vastese Krisha Skies che, il 16 ottobre, ha presentato al pubblico della fiera il suo romanzo fantasy Dark Wings, pubblicato dalle Edizioni Horti di Giano (Roma).

Con Simone Colaiacomo, autore e direttore editoriale della Horti di Giano, l'autrice ha parlato del suo libro, primo volume del 'Ciclo delle Ali Oscure', risposto alle domande dei presenti e incontrato bookblogger e lettori per il firmacopie. Il romanzo era già stato pubblicato sulla piattaforma online Wattpad, dove, spiegano in un comunicato, "aveva superato le 300.000 visualizzazioni (500.000 insieme al sequel, Dark Wings Ali di Fuoco), raggiunto per due volte la prima posizione nella classifica dei romanzi fantasy, e vinto diversi premi nei concorsi organizzati dagli utenti della piattaforma".

"Un fantasy coinvolgente, ricco di suspense e dal ritmo serrato - si legge nel comunicato stampa della casa editrice, diffuso in occasione dell'uscita del libro, il 5 marzo scorso -. Dark Wings è un romanzo che rapisce sin dalle prime pagine e la protagonista Lyan, con la sua forza e costanza, riesce a dimostrarci ancora una volta che le donne sono più forti di quanto alcune credono. Un libro che sa toccare i tasti per aprire la mente". Il romanzo tratta in chiave fantasy, spiegano, "diverse tematiche importanti e attuali, come la paura dell'altro da sé, il bullismo, la ricerca della propria identità in un mondo che a volte non sembra accettare le persone per come sono davvero. Tutto sullo sfondo di una realtà in cui lo spettro della guerra e dell'odio tra popoli aleggia sulla giovane protagonista, studentessa universitaria nella Terra della Gente Alata. Divisa tra il desiderio di fare la cosa giusta e un amore osteggiato da tutti, la ragazza sarà messa di fronte a una scelta, facile solo apparentemente: volare o cadere".

"A volte, pur desiderando volare - ha spiegato l'autrice al pubblico della presentazione - ci si ritrova a commettere degli errori e a fare un passo falso che può portarci a cadere. L'importante è rialzarsi dopo ogni caduta e provare di nuovo a volare". Il libro, che il prossimo inverno sarà seguito dal secondo capitolo della saga, era stato già presentato a Vasto, nella Maison Littéraire della libreria Universal, e durante l'evento AbilMente, tenutosi alla Fiera di Roma il 26 settembre. Oltre ai libri del Ciclo delle Ali Oscure, l'autrice sta per pubblicare anche una dilogia fantasy per la casa editrice Words Edizioni.