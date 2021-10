Spoglio in corso, Menna avanti. Affluenza al 50,94%

Ore 16:59 - Sezione 37 definitivi, 329 preferenze per Menna, 205 Giangiacomo, 7 schede bianche, 7 nulle.

Ore 16:21 - Definitivo sezione 21: Francesco Menna conquista 176 voti, Giangiacomo 116. 6 schede nulle, 2 bianche.

Ore 16:11 - Numeri definitivi per diverse sezioni: alla sezione 3 Menna 146, 125 Giangiacomo. Sezione 7: 217 Menna, 127 Giangiacomo. Sezione 16, 9 per Francesco Menna, 4 per Giangiacomo. Sezione 23 Menna 273, Giangiacomo 186. Sezione 41 153 per Menna, 101 per Giangiacomo. Sezione 42: 315 per Menna, 189 per Giangiacomo.

Ore 15:45 - Sezione 31 definitivo: Menna 154, Giangiacomo 71. Sezione 18 numeri definitivi: Menna 161, Giangiacomo 139. Sezione 10, definitivi: Menna 252, Giangiacomo 146. Sezione 2, numeri definitivi: Menna 160, Giangiacomo 127.

Ore 15:40 - Parziali sezione 20: Menna 60, Giangiacomo 54, nulle 2.

Ore 15:35 - Parziali sezione 21: Menna 50, Giangiacomo 44, nulle 4, bianche 2.

Ore 15:30 - Risultati parziali anche alla sezione 22, Menna con 54 voti, Giangiacomo 25.

Ore 15:22 - Risultati parziali sezione 19: Menna 122, Giangiacomo 68, bianche 3, nulle 7, tra queste, su una era riportata la frase:"Solidarietà ai portuali di Trieste in lotta". Sezione 18: Menna 147, Giangiacomo 130.

Ore 15 - Stanno chiudendo tutti i seggi. Gli elettori hanno scelto chi sarà il sindaco di Vasto per i prossimi cinque anni. A breve l'inizio dello scrutinio decisivo.