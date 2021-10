Giangiacomo: "Ora ricostruiamo il centrodestra, abbiamo un gruppo che non si scioglierà"

"Quello che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla. Oggi è morto un bruco ma nasce una farfalla". Guido Giangiacomo chiude con una citazione che lancia un messaggio per il futuro il suo commento alle elezioni comunali di Vasto che lo hanno visto sconfitto da Francesco Menna, confermato sindaco della città.

Nella sede del suo comitato elettorale in piazza Rossetti, Giangiacomo ha parlato durante lo speciale Timeout di Zonalocale dedicato al ballottaggio. Il dispiacere per "non essere riusciti a far passare il nostro messaggio di cambiamento", è seguito dall'intenzione di andare avanti "con quello che avevo promesso prima del voto: in caso di sconfitta avrei ricreato il centrodestra a Vasto. Ora il centrodestra ha definitivamente spazzato via alcuni personaggi che dicevano di stare nel centrodestra ma non lo erano". Giangiacomo vede "un gruppo coeso che lavorerà unito e, tra cinque anni, avremo sicuramente una candidatura fortissima".