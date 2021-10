Erasmus Days: laboratori, lezioni e percorsi interculturali all’ITE di Gissi e Casalbordino

In occasione degli Erasmus Days, in programma dal 14 al 16 ottobre, gli studenti dell'ITE di Gissi e Casalbordino, durante le ore di lingue straniere, hanno approfondito la conoscenza e l’importanza del programma Erasmus+. Lezioni dedicate, presentazioni in powerpoint, laboratori di scrittura creativa dedicata all’interculturalità, realizzazione di cartelloni e materiali multimediali, tra le attività realizzate.

"Nell’ottica dell’inclusione e dell’interculturalità - spiegano dall'Istituto - un gruppo di studenti ha realizzato un video intervistando i compagni provenienti da altri Paesi che hanno raccontato, ciascuno nella propria lingua, le loro esperienze e hanno parlato dell’importanza e del valore dell’inclusione.

L’evento si è concluso sabato 16 ottobre con la proiezione del film 'L’Auberge espagnole' a cui è seguito un dibattito".