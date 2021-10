Ci risiamo: un’altra scheda fotografata nella cabina elettorale, scatta la denuncia

Ci risiamo. Un altro elettore che fotografa la scheda. È successo oggi, ancora una volta a Vasto, dove già al primo turno erano state due le persone denunciate per aver violato la segretezza del voto.

Stavolta è stato il personale della sezione numero 5, che si trova nell'Istituto d'istruzione superiore Palizzi, in via Conti Ricci, a scoprire l'illecito penale. L'elettore è stato segnalato ai carabinieri, che hanno fatto scattare la denuncia nei suoi confronti e il sequestro della scheda.

L'uomo rischia l'ammenda fino a mille euro e l'arresto fino a un anno. Al posto di celebrare un processo, il giudice può anche emettere nei suoi confronti un decreto penale di condanna in cui applica la sanzione pecuniaria, contro cui è ammesso il ricorso entro quindici giorni.

Al primo turno erano state due le persone denunciate. In un caso, gli scrutatori avevano scoperto l'irregolarità perché avevano notato la luce del flash, in un altro avevano sentito un click al momento dello scatto. Nella cabina elettorale non si possono introdurre cellulari. Sempre nella tornata elettorale di due settimane fa, un elettore vastese aveva denunciato di aver ricevuto una scheda già votata.