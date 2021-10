Ballottaggio: a Vasto affluenza al 10,49%, in calo di 3 punti rispetto al primo turno

ore 12.29 - Alle 12 l'affluenza a Vasto è stata del 10,49% (3953 votanti su 37mila 687), in calo di 3 punti rispetto a due settimane fa, quando alle urne si era recato il 13,65% degli aventi diritto.

ore 11.45 - Anche i due candidati a sindaco si sono recati alle urne. Francesco Menna ha votato alle 10 nella sezione numero 11 della scuola media Rossetti.

Guido Giangiacomo ha votato alle 11 nella sezione 28 della scuola dell'infanzia di Vasto Marina.

ore 7.00 - Urne aperte a Vasto, dove i cittadini sono chiamati a scegliere chi guiderà la città nei prossimi cinque anni. Dopo il primo turno del 3 e 4 ottobre Francesco Menna, sindaco uscente e candidato del centrosinistra, e Guido Giangiacomo, candidato del centrodestra, hanno conquistato il passaggio al ballottaggio.

I vastesi avranno 24 ore effettive, oggi (domenica) dalle 7 alle 23 e domani (lunedì) dalle 7 alle 15, per recarsi a votare nelle 44 sezioni elettorali allestite in città. Poi inizieranno le operazioni di scrutinio che, già in serata, potrebbero dare un risultato.

Sono poco meno di 37mila i vastesi aventi diritto al voto. Due settimane fa hanno votato in 24239. Di questi 11251 hanno votato per Francesco Menna, 4873 per Guido Giangiacomo che ha stretto un'alleanza con Alessandra Notaro - che da candidata a sindaco ha chiuso con 4051 voti - e Alessandra Cappa.

Anche oggi e domani è possibile recarsi all'ufficio elettorale del Comune di Vasto in caso di necessità di una nuova tessera elettorale per recarsi al voto.

Seguiremo con gli aggiornamenti sul portale ciò che accadrà durante la consultazione elettorale. Poi, dopo la chiusura delle urne, vi racconteremo in diretta video l'andamento degli scrutini.