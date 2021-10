Arte, storia e natura nelle Giornate Fai d’Autunno a Lentella e Fresagrandinaria

C'è stata grande attenzione e una buona partecipazione per i percorsi proposti dalla Delegazione Fai di Vasto in occasione delle Giornate Fai d'Autunno 2021 a Lentella e Fresagrandinaria.

Le proposte si intrecciano tra storia, arte e natura, "dall’arte presepiale di Fresagrandinaria ai percorsi artistici e naturalistici della Fattoria d’Arte di Ettore Altieri e del Bosco degli Ulivi di Vittoriano Pracilio a Lentella, alla scoperta dei borghi di Lentella e Fresagrandinaria con l’apertura eccezionale di Palazzo Giovannelli e Palazzo Terpolilli", spiega la Delegazione Fai di Vasto.

A Lentella, Palazzo Giovannelli "ha aperto il portone al pubblico per la prima volta e i proprietari hanno colto al volo l’occasione delle Giornate FAI per esporre le opere inedite di Francesco Giovannelli, in arte “Ciccillo”. Pittore autodidatta, Ciccillo fu artista eclettico e di valore e frequentò l’élite artistica e culturale abruzzese ai tempi di Gabriele D’Annunzio di cui fu amico".

A Fresagrandinaria, "nella suggestiva cornice di Palazzo Terpolilli è stata allestita, a cura di Antonella Racano, una mostra di arte contemporanea che ha conferito al percorso nel borgo una piacevolissima nota di calore e di colore, coinvolgendo artisti di grande talento del nostro territorio: Cico Stone, Ettore Altieri, Barbara Littore, Claudio Gaspari, Davide Scutece, Antonio D'Annunzio, Giuseppe Colangelo, Paolo Dongu, Paolo Iammarino, con le giovanissime Giorgia Tiberio (studentessa all’Accademia di Napoli) e Francesca Iammarino (studentessa del V anno del Liceo Artistico “Pantini Pudente” di Vasto)".

Ancora oggi, domenica 17 ottobre, sarà possibile partecipare alle Giornate FAI d’Autunno.

A Lentella : https://bit.ly/3082Ony

Alla scoperta di Lentella, fra arte, storia e devozione;

Percorsi d'arte e di natura in fattoria;

Passeggiata tra gli ulivi, alla scoperta dell'oro verde della valle del Trigno.

A Fresagrandinaria: https://bit.ly/2YwKbso

Fresa di Grandinato, il borgo nato sulla roccia;

Fede e devozione popolare nel tempo: dal presepe di Carmine Di Biase al monastero di Sant'Angelo in Cornaclano.