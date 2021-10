"La gioia vera è quella di chi non vive in funzione del consenso degli altri"

"La gioia vera è dettata dalla libertà del cuore di chi non vive in funzione dell'approvazione, dell'applauso, del consenso, ma di chi sa che la cosa giusta è condividere: è mettere in circolo i propri talenti, perché la mia vita è preziosa nella misura in cui accende vita negli altri". Questa è la riflessione che don Domenico Spagnoli ci invita a fare oggi, nel nuovo appuntamento con la rubrica domenicale Il granello di senape.