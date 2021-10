Scontro sulla statale 16, feriti in ospedale e disagi al traffico

Sono stati trasportati al San Pio da Pietrelcina di Vasto gli automobilisti rimasti coinvolti nello scontro avvenuto oggi pomeriggio lungo la statale 16, in località San Tommaso nel territorio di Vasto Marina. Nel tratto rettilineo, a poca distanza dallo svincolo per la stazione ferroviaria Vasto-San Salvo, c'è stato l'impatto frontale tra una Fiat Punto e una Volvo V60. Nello scontro sono rimasti feriti i conducenti delle due autovetture e un passeggero. I sanitari del 118 hanno trasportato i feriti in ospedale, nessuno di loro è in gravi condizioni.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale. I rilievi degli agenti chiariranno la dinamica dell'incidente. I vigili del fuoco del distaccamento di Via Madonna dell'Asilo hanno collaborato ai soccorsi mettendo anche in sicurezza le vetture.

Durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi incidentati il traffico sull'Adriatica ha subito rallentamenti. Nel tardo pomeriggio la situazione è tornata alla normalità.