A Scerni si è insediato il consiglio comunale guidato da Daniele Carlucci

Si è insediato ieri sera il nuovo consiglio comunale di Scerni. Come primo atto il neosindaco Daniele Carlucci ha nominato la giunta e distribuito le deleghe: Laura Toscano (vicesindaco con delega alle Politiche per la famiglia, Servizi sociali, Parità di genere, Politiche dell’integrazione e Formazione), Diana Mancini (assessore con deleghe ad Attività produttive, Bilancio e Interventi a favore dei diversamente abili), Mario D’Ercole (assessore con deleghe a Politiche giovanili, Cultura, Next generation EU, Mobilità sostenibile e viabilità rurale, Manutenzione del territorio, Cimitero e servizi cimiteriali), Marco D’Ercole (assessore con deleghe a Urbanistica, Pianificazione territoriale, Transizione ecologica, Tratturi e Politiche agricole), Eduard D’Ercole (presidente del consiglio con delega all’Economia circolare e Raccolta differenziata); Michele Marrollo (vicepresidente consiglio e delega a Sport, Tradizioni, Eventi e manifestazioni), Nicola Gallo (consigliere con delega alla Green Economy e Interventi a favore della sicurezza e della prevenzione), Maria Di Blasio (consigliere con delega all’Istruzione).

Il primo cittadino ha dichiarato di essere "onorato di guidare una squadra forte, qualificata e capace di affrontare i temi a loro affidati. Dal nuovo esecutivo mi aspetto molto e tutti devo essere protagonisti del lavoro da intraprendere. Le porte del Comune saranno sempre aperte, io sarò pronto a essere cittadino tra tutti i cittadini, senza riserve e senza pregiudizi".

"Ringrazio la struttura comunale – ha concluso Carlucci – Con i dipendenti dobbiamo camminare insieme, con la ferma consapevolezza che lo scopo comune è quello di realizzare il meglio per la nostra cittadina. La mia attenzione sarà rivolta a quelle che considero le tematiche fondamentali per il bene della città che vanno affrontate ognuna nella propria unicità".

Il consiglio comunale ha eletto poi Eduard D’Ercole e Michele Marrollo rispettivamente presidente e vice dell’assise civica e, nella commissione elettorale, Nicola Gallo e Maria Di Blasio per la maggioranza e Flavio Carlucci per la minoranza. Infine, Michele Marrollo, Eduard D’Ercole e Flavio Carlucci sono stati eletti all’interno dell’Unione dei Comuni dei Miracoli.