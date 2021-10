Vasto verso il voto: questa sera i comizi finali di Menna e Giangiacomo

È il giorno dei comizi finali in vista del silenzio elettorale che scatterà questa sera a mezzanotte. Poi, da domenica 17 ottobre alle 7, seggi aperti con i vastesi che si recheranno al voto per scegliere il loro nuovo sindaco. La sfida è tra Francesco Menna, sindaco uscente e candidato del centrosinistra, che al primo turno ha raggiunto quota 11.251 voti, e Guido Giangiacomo, candidato del centrodestra, che il 3 e 4 ottobre ha toccato quota 4.873. Questa sera i due contendenti torneranno ad incontrare i cittadini in due appuntamenti pubblici.

Inizierà Guido Giangiacomo, alle 18.30 al Politeama Ruzzi di Vasto. Con lui ci saranno anche Alessandra Notaro e Alessandra Cappa, con cui ha stretto un patto e con cui ha condiviso tutti gli incontri pubblici di questo ultimo scorcio di campagna elettorale.

Sarà invece in piazza Rossetti, con inizio alle 19.30, l'appuntamento con l'incontro di chiusura della campagna elettorale di Francesco Menna. A seguire, sullo stesso palco, ci sarà lo spettacolo del comico Uccio De Santis.

Il voto. Si voterà in due giornate, domenica 17 ottobre, dalle 7 alle 23, e lunedì 18 ottobre, dalle 7 alle 15. Poi inizieranno le operazioni di scrutinio. In questi giorni l'ufficio elettorale del Comune di Vasto è aperto per chi dovesse avere necessità di un nuovo certificato elettorale.