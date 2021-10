In arrivo la serie "A casa tutti bene" di Muccino: nel cast c’è Maria Chiara Centorami

Sarà presentata alla Festa del Cinema di Roma, iniziata ieri, la prima serie firmata da Gabriele Muccino. A casa tutti bene è il reboot dell'omonimo film campione d'incassi del 2018, dello stesso regista che ha scritto con Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli e Camilla Buizza

gli otto episodi che andranno in onda a dicembre su Sky e Now. Il 21 ottobre la serie prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production - società di Leone Film Group - esordirà nella rassegna romana come evento speciale fuori concorso.

Ci sarà anche Maria Chiara Centorami alla presentazione di Roma. L'attrice vastese è stata scelta da Muccino per far parte dell'importante cast della serie. Ed è il suo uno dei primissimi volti che appare nel teaser pubblicato nei giorni scorsi.

Un ritorno sullo schermo dopo i ruoli cinematografici in Universitari - Molto più che amici, Come saltano i pesci e Tiro Libero e i tanti impegni teatrali che l'hanno vista protagonista nelle ultime stagioni in cui sta continuando a poartare avanti anche la sua scuola di teatro per bambini e ragazzi.

Il cast

Laura Morante (Lacci, Ciliegine, Ricordati di me) e Francesco Acquaroli (Fargo, Suburra - la serie, Alfredino – Una storia italiana) guidano il cast nei ruoli di Alba e Pietro Ristuccia, proprietari del ristorante San Pietro, a Roma, e genitori di Carlo, Sara e Paolo interpretati rispettivamente da Francesco Scianna (Baarìa, La mafia uccide solo d’estate, Latin Lover), Silvia D’Amico (The Place, Hotel Gagarin, Christian) e Simone Liberati (Petra, La profezia dell’armadillo, Suburra).

Euridice Axen (Gli Infedeli, Loro, Il Processo) è Elettra, ex moglie di Carlo, mentre l’esordiente Sveva Mariani interpreta Luna, la figlia della coppia, legata a Manuel, il cuoco del San Pietro interpretato da Francesco Martino (L’oro di Scampia, Catturandi – Nel nome del padre). Nei panni di Ginevra, attuale compagna di Carlo, Laura Adriani (Tutta colpa di Freud, Non c’è più religione). Antonio Folletto (Gomorra – La serie, Capri-Revolution, I bastardi di Pizzofalcone) è invece il compagno di Sara, Diego.

L'altra famiglia è quella dei Mariani. Paola Sotgiu (Suburra – la serie) interpreta Maria Mariani, sorella di Pietro e madre di Sandro e Riccardo Mariani, nei cui panni figureranno Valerio Aprea (Boris, Figli, Smetto quando voglio) e Alessio Moneta (1992, Baciami ancora). Emma Marrone (Gli anni più belli) interpreta la compagna di Riccardo, Luana, mentre Milena Mancini (La terra dell’abbastanza, A mano disarmata) sarà Beatrice, la compagna di Sandro. Ci sono anche Maria Chiara Centorami, il giovanissimo Federico Ielapi (Pinocchio, Quo vado?, Tutti per 1 – 1 per tutti) e Mariana Falace (Gli anni più belli, Si vive una volta sola).