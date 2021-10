Al via i lavori per illuminare la pista ciclabile di San Salvo Marina

Lavori in corso sulla pista ciclabile di San Salvo Marina per l'installazione dell'illuminazione pubblica finora assente. L'occasione sarà utile anche per il rifacimento del tappetino. I lavori sono stati affidati alla ditta Faco.

Gli interventi per la nuova illuminazione hanno avuto inizio da piazzale Arafat e lungo il percorso sono stati sistemati i plinti e allungati i cavi con fondi ministeriali per l’efficientamento energetico e termineranno entro i primi mesi del 2022.