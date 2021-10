X Factor, vanno avanti i Karakaz: Michele Corvino & co. nella squadra di Hell Raton

Continua il percorso a X Factor 2021 per Michele Corvino, arrivato sul palco del talent show musicale di Sky con i Karakaz, band che ha preso il suo nome d'arte. Nel secondo Bootcamp, la fase dove si compongono le squadre che, seguite dai quattro giudici, andranno avanti nel programma, Corvino & co. si presentano con con una cover di “Satisfaction” di Benny Benassi.

L'esibizione, energica come era stata quella del debutto con il singolo Useless, convince il giudice Hell Raton, che assegna ai Karakaz la sedia fino a quel momento occupata da Jathson. Per il giovane cantautore e musicista vastese e i suoi musicisti l'avventura a X Factor entrerà nel vivo con le sfide a suon di musica in cui dovranno vedersela con i venti partecipanti divisi nelle squadre di Hell Raton, Emma, Manuel Agnelli e Mika. I Karakaz vanno avanti nel programma in una squadra in cui ci sono anche Versailles, Melli & Gemma, Mira ed Edoardo Spinsante.

Giovedì prossimo, alle 21.15 su Sky, ci sarà l'ultima fase di selezione, quella degli Home Visit. Sarà quella la tappa decisiva per scoprire chi saranno i concorrenti che parteciperanno ai live show di X Factor 2021.

Non ce l'ha fatta, invece, Lysa - Lisa Gambatese - a cui Emma aveva inizialmente assegnato una sedia dopo aver ascoltato la sua interpretazione Formidable di Stromae. Con l'avanzare della puntata, però, Emma ha optato per un cambio di sedia, facendo entrare in squadra Vale LP proprio al posto della giovane cantante vastese.

"È stata un'esperienza bellissima - ha scritto Lysa sul suo profilo Instagram -. Se dovessi tornare indietro lo rifarei ancora mille volte. Non mi aspettavo tutto il calore che ho ricevuto per Alaska (il suo singolo presentato nella prima puntata, nda).Non so come ringraziarvi tutti, spero ci vedremo per cantarla tutti assieme. La mia forza è la fragilità e la esprimo sempre senza paura, non mi importa di aver pianto perché era quello che mi sentivo di fare, mi dispiace che il percorso di X Factor sia finito ma ora ci sono tantissime strade aperte che prima non vedevo".