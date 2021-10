La giunta esecutiva della Camera di Commercio in Comune a San Salvo

Incontro istituzionale stamattina a San Salvo tra il sindaco Tiziana Magnacca, il presidente del consiglio Eugenio Spadano e la giunta della Camera di Commercio Chieti-Pescara presieduta da Gennaro Strever.

Prima dell’inizio dei lavori il sindaco ha rivolto un saluto a nome dell’amministrazione comunale per un evento che ha definito "storico e memorabile": "Apprezziamo e ci sentiamo onorati per aver scelto il nostro comune per svolgere la giunta esecutiva al di fuori della vostra sede istituzionale. Una dimostrazione di attenzione al territori. È un gesto molto significativo rispetto alla città di San Salvo che ha evidenti capacità produttive che hanno contribuito alla crescita dell’Abruzzo".

Ringraziamenti in particolare per il presidente Strever, "un sansalvese doc", che ha scelto per questa uscita San Salvo "dove l’industria, il commercio, l’artigianato e l’agricoltura sono potute crescere ottenendo risultati importanti per il territorio e per l’intera regione. È questo un riconoscimento a San Salvo per il suo ruolo nel ciclo produttivo abruzzese". Il sindaco ha ricordato che "la nomina di Strever a presidente della Camera di Commercio di Chieti-Pescara è stato un grande momento di orgoglio cittadino, un riconoscimento all’imprenditore che ha saputo dimostrare operosità, laboriosità, umiltà e creatore di benessere. Il miglior rappresentante che potesse essere scelto in questo momento così difficile".

Nel ringraziare il presidente Strever ha evidenziato come la scelta di svolgere questi lavori sia stata condivisa dall’intera giunta camerale per quello che viene riconosciuto "come un comune modello che ha partecipato alla sviluppo e alla crescita della nostra regione nel dopoguerra".