Consiglio comunale di Vasto: le possibili composizioni

Con il completamento delle operazioni verifica dei voti del primo turno è possibile stilare le due ipotesi di composizione del consiglio comunale in caso di vittoria al ballottaggio di Francesco Menna o Guido Giangiacomo. Si tratta di un elenco che poi subirà delle modifiche considerato che gli assessori scelti dal prossimo sindaco potrebbero lasciare (anche se non è un obbligo) il seggio in consiglio.

Ipotesi premio di maggioranza. Le liste collegate a Francesco Menna hanno ottenuto il 50,59% dei voti espressi alle liste (11.232 su un totale 22.203). Questo, però non è sufficiente a far scattare il premio di maggioranza già al primo turno, come chiarito dallo stesso portale del Ministero dell'interno che richiama una sentenza del Consiglio di Stato che chiarisce questo aspetto. "Ai fini dell’attribuzione o meno del premio di maggioranza alle liste collegate al candidato eletto sindaco la percentuale utile è 47,69, che è calcolata sul totale dei voti validi ai candidati sindaco (complessivamente 23.554) in linea con la giurisprudenza (vedi, tra le altre, la sentenza del Consiglio di Stato – V Sezione n. 3021 del 14 maggio 2010).

L'assise civica di Vasto è formata da 25 consiglieri, sindaco eletto compreso.

Vittoria Francesco Menna

Maggioranza: Francesco Menna; Anna Bosco, Nicola Della Gatta, Giuseppe Forte, Lina Marchesani, Lucia Perilli (Pd); Felicia Fioravante, Alessandro La Verghetta, Giorgio Bellafronte (Futuro e Sviluppo per Vasto); Gabriele Barisano, Maria Molino (Avanti Vasto); Carlo Della Penna, Luigi Marcello (Città Virtuosa); Paola Cianci (Sinistra per Vasto); Marco Marchesani (Filo Comune): Alessandro d'Elisa (Moderati per Vasto).

Minoranza: Guido Giangiacomo (candidato sindaco); Francesco Prospero, Vincenzo Suriani (Fratelli d'Italia); Sabrina Bocchino (Lega); Antonio Monteodorisio (Forza Italia); Alessandra Notaro (candidata sindaca), Maria Amato (La Buona Stagione); Alessandra Cappa (Per Vasto); Dina Carinci (M5S).

Vittoria Guido Giangiacomo

Maggioranza: Guido Giangiacomo; Francesco Prospero, Vincenzo Suriani, Elisabetta Sigismondi, Antonio Del Borrello, Daniela Di Salvo, Katia Basilico, Roberto Mascia (Fratelli d'Italia); Sabrina Bocchino, Giuseppe Soria, Nicola Tiberio, Francesco Del Prete (Lega); Antonio Monteodorisio, Maria Cristina Stivaletta, Michele Sallese, Michele Cianci (Forza Italia).

Minoranza: Francesco Menna (candidato sindaco); Anna Bosco, Nicola Della Gatta (Pd); Felicia Fioravante (Futuro e Sviluppo per Vasto); Gabriele Barisano (Avanti Vasto); Alessandra Notaro (candidata sindaca), Maria Amato (La Buona Stagione); Alessandra Cappa (Per Vasto); Dina Carinci (M5S)