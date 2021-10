Successo al debutto per Federico Antenucci con il Corato

Debutto vincente per Federico Antenucci con il Corato. Il pongista vastese ha affrontato la prima partita del campionato di B2 di tennistavolo con la sua nuova formazione contribuento in maniera importante al successo. Nel derby pugliese contro la forte Olimpia Martina, Atenucci ha contribuito con due successi al 5-1 finale.

"Sono contentissimo per questo debutto nella mia nuova squadra dove ho incontrato tre nuovi compagni che sono anche persone straordinarie". Antenucci è soddisfatto per "i primi due punti in classifica conquistati e per il successo su un fuoriclasse per la categoria come il nigeriano Abus. Voglio ringraziare i nostri sostenitori, che ci hanno accompagnato in tutte le sfide, il presidente e il vicepresidente per la loro fiducia nei miei confronti. Il primo passo è stato fatto, andiamo avanti così".

Le sfide

Antenucci - Serio 3-2

Losito - Abus 0-3

De Pierro - Raguso 3-0

Antenucci - Abus 3-2

De Pierro - Serio 3-2

Losito - Raguso 3-2