L’equipaggio di Genesis sfida la bora di Trieste: buon piazzamento alla 53ª Barcolana

Si conclude con un ottimo piazzamento la partecipazione alla 53ª Barcolana di Trieste di Genesis, l'imbarcazione dell'associazione Invelaconoi che fa base al porto turistico di Marina Sveva a Montenero di Bisaccia. L'equipaggio, capitanato dai vastesi Rocco De Vitofrancesco e Gianluca Ciffolilli, ha affontato con determinazione la difficile competizione - a cui hanno preso parte centinaia di imbarcazioni - caratterizzata da una instabilità del vento che, nel campo di regata nel golfo di Trieste, è stato variabile tra i 5 e i ben 40 nodi.

Il risultato, 105° posto nella classifica assoluta e 40° nella classifica delle imbarcazioni da crociera, è di tutto rispetto in una regata in cui tanti sono stati i ritiri per vele strappate, alberi spezzati e altri inconvenienti che hanno dato tanto lavoro a organizzatori e guardia costiera. Nel corso della regata c'è stato anche un uomo caduto in mare - fortunatamente senza conseguenze - , a testimonianza delle difficoltà affrontate dai velisti.

"Siamo davvero contenti - commenta De Vitofrancesco alla vigilia del viaggio di rientro verso il porto molisano - per il risultato in regata e per le emozioni vissute. Partecipare alla Barcolana è sempre straordinario ed è stato davvero bello tornare a Trieste. Ora proseguiremo con le attività della nostra scuola vela e, sicuramente, ci prepareremo per la Barcolana numero 54".