"Post del coordinatore Pd contro Maria Amato: è offensivo, chieda scusa"

L'inizio della settimana che porterà al ballottaggio per la scelta del sindaco di Vasto si apre con una polemica a distanza tra le due parti in causa. Un post pubblicato questa mattina sul suo profilo facebook da Gianni Cordisco, coordinatore provinciale del Partito Democratico, che senza nominarla faceva riferimento a Maria Amato, ex parlamentare del Pd e candidata con la Buona Stagione, ha scatenato una serie di commenti sui social. Ora arriva anche una nota del candidato sindaco del centrodestra Guido Giangiacomo con Alessandra Cappa e Alessandra Notaro.

"Restiamo basiti dall'offesa personale del coordinatore provinciale del PD nei confronti della dottoressa Maria Amato definita, sul suo profilo FB, una vecchia che dovrebbe morire. Condanniamo con fermezza questo modo di fare e di esprimersi, che non può e non deve essere giustificato nemmeno nel contesto di una campagna elettorale; un modo di essere volto alla denigrazione personale e al discredito di una donna, professionista seria e molto apprezzata in città, coerente con i suoi princìpi ed i suoi valori ispirati da sempre alla difesa dei più deboli e dei diritti fondamentali di tutti".

Nella mattinata Maria Amato aveva risposto a distanza, con un post sul suo profilo facebook concludendo - rifacendosi al proverbio citato dal segretario provinciale del Pd - con: "Ha ragione anche chi dice che i rappresentanti vanno scelti con maggiore oculatezza: io non sono per al fede a prescindere e il per sempre per me ha un altro significato. La vecchia non vuole morire, dovrai aspettare ancora un po'".

Giangiacomo, Notaro e Cappa esprimono "solidarietà ed affetto alla dottoressa Maria Amato ed invitiamo il Sindaco Francesco Menna ad intervenire immediatamente sul coordinatore provinciale del suo partito perché porga le dovute scuse".