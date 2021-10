Zocaro: "Vasto 5.0 sostiene convintamente Giangiacomo. Nessuno metterà zizzania tra di noi"

Vasto 5.0 sosterrà, senza se e senza ma, Guido Giangiacomo al ballottaggio per l'elezione del sindaco di Vasto. Lo ribadisce Massimiliano Zocaro, coordinatore della lista civica che al primo turno ha appoggiato Alessandra Notaro.

"È vero che io mi sono dimesso da Forza Italia, ma non sono tornato in Forza Italia", precisa Zocaro replicando alle affermazioni dell'ex sindaco Filippo Pietrocola. "Appoggio convintamente il candidato sindaco Guido Giangiacomo, perché abbiamo stilato un accordo programmatico. Mi sono sempre dichiarato alternativo alla Giunta uscente. Ho detto, quando ho aderito all'aggregazione civica La Buona Stagione, Per Vasto e Azione, di non andare lì per vincere un derby, ma per vincere le elezioni. Il mio unico avversario è e resterà Francesco Menna. Ho detto in occasione della presentazione delle liste che Guodo è e resterà un amico. Il mio passaggio alla coalizione di Alessandra Notaro l'ho spiegato dicendo che io non comprendevo i ritardi nella designazione del candidato e vedevo in Alessandra Notaro in quel dato momento un sindaco che poteva unire tutte le anime".

"Ci giochiamo la vittoria. È normale - dichiara Zocaro - che qualcuno voglia ancora mettere zizzania nella nostra coalizione. Portiamo avanti dei punti, che sono stati sposati in maniera integrale e netta dal centrodestra, perché al primo posto mettiamo i cittadini. Il sottoscritto e coloro che lo sostengono da una vita voteranno Guido Giangiacomo".