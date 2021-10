Masciulli, secondo più votato nella Buona Stagione: "Non darò indicazioni di voto"

Luigi Masciulli, il secondo più votato tra i candidati della lista civica La Buona Stagione, non dà indicazioni di voto ai suoi elettori in vista del ballottaggio delle elezioni comunali di Vasto. L'avvocato si distingue, dunque, dalla linea scelta dalla leader della coalizione, Alessandra Notaro, che ieri ha ufficializzato l'accordo col candidato del centrodestra, Guido Giangiacomo.

"Al termine di una lunga ed estenuante campagna elettorale - commenta Masciulli - la coalizione de La Buona Stagione, pur avendo ottenuto un buon risultato, non ha, purtroppo, incontrato i favori dell'elettorato nella misura che ci si aspettava. Conseguentemente, anche la mia candidatura ha riscontrato un gradimento inferiore alle attese, nonostante il lusinghiero numero di preferenze. Mi corre, in ogni caso, l’obbligo di ringraziare i cittadini che mi hanno onorato della loro fiducia e per i quali avrei messo in campo tutte le mie energie per fare risorgere Vasto. Nel rispetto di coloro che hanno accolto con favore la novità rappresentata da La Buona Stagione e considerando che il voto appartiene all'elettore e non a colui che lo riceve, non darò, per il ballottaggio, alcuna indicazione, certo che i miei elettori sapranno operare la scelta migliore".