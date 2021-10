Dopo l’assalto a Roma sedi Cgil di Abruzzo e Molise aperte domenica 10 ottobre

"Quanto accaduto oggi a Roma è un fatto gravissimo che riporta alla memoria periodi bui della storia del nostro Paese. Tutte le forze democratiche devono unirsi per tutelare la Democrazia e per impedire che, in una fase estremamente delicata, la violenza possa prevalere. I sindacati, come sempre hanno fatto, saranno in prima linea a tutela della Democrazia e della libertà di lavoratrici e lavoratori". Carmine Ranieri, segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, commenta così i fatti di Roma, con l'assalto alla sede del sindacato durante la manifetazione contro il green pass.

Il segretario nazionale Maurizio Landini ha convocato per domani, domenica 10 ottobre, un'assemblea straordinaria davanti alla sede di Corso Italia. E, nei territori, ci saranno iniziative del sindacato.

"Come risposta a questa vile aggressione - annuncia Ranieri - le nostre sedi in Abruzzo e Molise domani rimarranno aperte quali presidio di Democrazia".

In provincia di Chieti saranno aperte per tutta la giornata la sede provinciale di Chieti e quelle di Vasto, Lanciano, Val di Sangro e Casoli e saranno "presenti Segretari, funzionari, collaboratori, militanti, compagne e compagni per tutta la giornata. La sede sarà aperta per accogliere tutti coloro che vogliono esprimere solidarietà, vicinanza e che che respingono gli attacchi violenti alla democrazia e alla rappresentanza".