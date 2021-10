Zenga tiene a battesimo Vasto Marina e Bacigalupo e presenta il suo libro

Ero l'Uomo Ragno : è il titolo del libro di Walter Zenga. L'ex portiere dell'Inter e della Nazionale sarà a Vasto il 14 ottobre quando, alle 21, presenterà la sua biografia al Politeama Ruzzi nell'evento intitolato Sport d'autore, organizzato dalla Marco Santilli communication e presentato da Marco Senise, conduttore di Mediaset.

Sarà "uno show in cui parteciperanno medici sportivi del Polo Adriatico di Vasto; l'Associazione nazionale arbitri sezione di Vasto ed ex calciatori di serie A", si legge in una nota dell'organizzazione. "Verranno, altresì, presentate le formazioni e le società calcistiche che militano nel campionato d'Eccellenza Abruzzo: Asd Bacigalupo Vasto Marina e Asd Virtus Cupello. Super ospite della serata sarà Walter Zenga, che presenterà anche il suo libro, uscito il 16 settembre, Ero l'Uomo Ragno, con foto e firma copie. Per accedere alla serata bisogna prenotarsi sul numero whatsapp 388.3070727 oppure andare su www.ciaotickets.com".