L’equipaggio di Invelaconi alla 53ª Barcolana di Trieste

L'equipaggio di Invelaconoi, scuola federale FIV di vela della IX Zona Abruzzo-Molise, è pronto per partecipare alla regata della 53ª Barcolana di Trieste. Ad oggi sono già 1600 le imbarcazioni iscritte all'appuntamento che, domenica 10 ottobre, riempirà il mare Adriatico di vele colorate.

Per l'associazione nautica che fa base al porto di Marina Sveva di Montenero di Bisaccia è la 7ª partecipazione alla Barcolana. A guidare l'equipaggio sono due skipper vastesi, Rocco De Vitofrancesco e Gianluca Ciffolilli. Con la barca Genesis sono partit dal porto turistico molisano e, dopo 31 ore di navigazione, hanno attraccato al molo Audace di Trieste. "In questi giorni - racconta De Vitofrancesco - stiamo vivendo pienamente il clima della Barcolana incontrando gli equipaggi provenienti da tutta Italia e tutto il mondo. Regateremo nella categoria crociera, non siamo qui per arrivare a chissà quale risultato finale. Alla Barcolana l'importante è esserci e siamo contenti di essere tornati dopo aver rinunciato l'anno scorso in via precauzionale". A bordo di Genesis c'è un equipaggio proveniente da più regioni italiane "e con noi abbiamo anche un ragazzo cileno". A supportare la partecipazione alla Barconala 2021 è la Regione Molise, le cui insegne sono sulla barca che, in questi giorni, deve resistere alle forti raffiche di bora.

E da Trieste ci arrivano le voci di Rocco De Vitofrancesco e Gianluca Ciffolilli per raccontarci come stanno vivendo l'avvicinamento alla regata della Barcolana numero 53.