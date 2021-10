Federico Antenucci pronto al debutto in B2 con il Corato

Vigilia di campionato per Federico Antenucci che, domani, giocherà per la prima volta con la sua nuova squadra, il Corato, nel campionato di serie B2 di tennistavolo. La formazione pugliese è chiamata subito a un derby, nel girone L, ospitando l'Olimpia Martina.

"Sarà un campionato di grande livello, con tre squadre blasonate che puntano alla vittoria finale - spiega Antenucci -. La società ha come obiettivo quello della salvezza visto che il Corato affronta per la prima volta questa categoria. Sono certo che io e i miei nuovi compagni ce la faremo e, perchè no, proveremo anche a fare qualcosa di più importante".

Dopo i tre campionati vinti e un secondo posto con la Virtus Servigliano, Federico Antenucci è stato scelto dalla società pongistica pugliese per essere punto di riferimento della squadra. "È un bel peso, avrò tante responsabilità ma con l'allenamento quotidiano questa responsabilità sarà senz'altro ripagata e credo che potremo toglierci tante soddistazioni".

Con la nuova società si è subito trovato bene. "C'è stata subito grande sintonia e ringrazio il presidente e il vice presidente per avermi dato questa opportunità". Antenucci ha dovuto superare anche un infortunio ad un ginocchio. "Mi sono ripreso al meglio e ho lavorato tanto per farmi trovare pronto. Affronterò questa nuova stagione con l'obiettivo di vincere più partite possibili così da far salvare il Corato e far felici i tifosi".