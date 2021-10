Carlucci: "Scerni vuole essere al centro del territorio e di un’economia che sta nascendo"

La settimana prossima ci sarà la cerimonia di insediamento ufficiale ma a Scerni è già iniziato il percorso della nuova amministrazione. Il sindaco eletto Daniele Carlucci in questi giorni sta definendo la composizione della sua squadra, dopo la vittoria delle elezioni con la lista Scerni Protagonista, e pianificando le azioni da mettere in campo nell'immediato. Come primo provvedimento ha disposto la riapertura al pubblico con orario completo degli uffici comunali, strada che proseguirà con una ridefinizione delle attività che interessano i cittadini.

Inizia per lui un mandato da sindaco, dopo l'impegno già svolto in passato in amministrazione come consigliere e assessore, che lo vedrà impegnarsi per essere "davvero un sindaco vicino a tutti, con una squadra giovane ma preparata e personale. Ci siamo candidati e governeremo Scerni senza guardare al colore politico o pensare a chi ci ha votato o meno. Dobbiamo solo fare bene il nostro lavoro".

Nelle prime fasi ci sarà da dedicare attenzione "ai progetti che vanno pianificati nel tempo per poter lavorare bene e portarli a termine". Uno sguardo particolare sarà dedicato allo sviluppo turistico, "cogliendo tutte le opportunità date dalla posizione strategica di Scerni e dalle sue grandi risorse" e alla programmazione di un calendario di eventi invernali e estivi".