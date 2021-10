Ballottaggio, il tetris delle alleanze: fine settimana decisivo

Fine settimana decisivo per le alleanze in vista del ballottaggio delle elezioni amministrative. Entro domenica i candidati sindaci che si sfideranno al secondo turno di domenica 17 e lunedì 18 ottobre possono firmare gli apparentamenti ufficiali con le liste che hanno sostenuto al primo turno altri aspiranti alla carica di primo cittadino.

La sfida è tra il sindaco uscente, Francesco Menna, e il leader del centrodestra, Guido Giangiacomo.

L'apparentamento consente alle liste di coalizzarsi e, in caso di vittoria del candidato con cui hanno stretto l'alleanza, di partecipare allla ripartizione dei seggi in quota di maggioranza. Nel Consiglio comunale di Vasto il premio di maggioranza consentirà al futuro sindaco di essere sostenuto da quindici consiglieri comunali del suo schieramento. I restanti nove seggi andranno suddivisi tra le liste che hanno sostenuto i candidati sindaci perdenti. Visti i risultati del primo turno, non tutte le liste riusciranno a ottenere un seggio nell'Aula Vennitti.

Intanto, per le alleanze ufficiali il tempo stringe. Dopo aver incontrato Giangiacomo venerdì, Alessandra Notaro ieri ha riunito i rappresentanti della sua coalizione per decidere il da farsi. Dina Carinci, che ha già incontrato sia Menna che Giangiacomo, ha deciso di non rilasciare dichiarazioni prima di oggi. Anna Rita Carugno ha indicato libertà di voto ai suoi elettori.

L'impressione è che in giornata si scioglieranno diversi nodi.