Presentazione della squadra e amichevole: la Vasto Basket torna sul parquet di casa

Dopo quasi un anno il PalaBCC è tornato ad ospitare le attività della Vasto Basket che festeggia i 50 anni dalla fondazione. In questi giorni si sono svolti già gli allenamenti di settore giovanile e della prima squadra ed è tempo di tornare a disputare una gara, seppur amichevole, sul parquet di casa.

La Ge.Vi. Vasto Basket affronterà, venerdì 8 ottobre alle 19.30, la Sunshine Basket Vieste, formazione che disputerà il campionato di serie C Gold pugliese. Un buon test in vista dell'avvio della stagione in serie C Gold e, soprattutto, l'occasione per presentare ufficialmente la squadra che affronterà l'imminente campionato.

Prima della palla a due, infatti, sarà il presidente Giancarlo Spadaccini a fare gli onori di casa salutando i ragazzi del settore giovanile e presentando poi il roster guidato da coach Sandro Di Salvatore.

"Ricordiamo che l'accesso è garantito a coloro i quali saranno in possesso di green pass - annunciano dalla società biancorossa -. Inoltre, durante la gara, è richiesto l'uso della mascherina".