Il D’Avalos si tinge di giallo: Cluedo "live" nelle sale del Palazzo per risolvere il mistero

Sabato 9 e domenica 10 ottobre, le sale di Palazzo d’Avalos si trasformeranno in un "tabellone" da gioco. Alle 17, andrà in scena "Mistero a Palazzo. Il delitto è servito", la versione dal vivo di Cluedo, il famoso gioco da tavola.

"Lo scopo del gioco - spiegano in un comunicato - sarà quello di risolvere un delitto misterioso avvenuto tra le mura del palazzo facendo un tuffo nel passato, tra personaggi, luoghi e atmosfere della fastosa dimora dei Marchesi di Vasto nel Settecento. I visitatori, trasformati in brillanti detective, dovranno trovare indizi, risolvere enigmi per arrivare alla soluzione".

Per dar vita alla partita "live" di Cluedo, sarà necessaria la presenza di un minimo di 6, fino ad un massimo di 18 partecipanti, per questo è obbligatoria la prenotazione ai numeri 334.3407240 o 0873.367773. L'evento è gratuito, per partecipare sono necessari Green pass e mascherina.

Info:

Sito web - www.museipalazzodavalos.it

Facebook - Palazzo d'Avalos – Meraviglia d'Abruzzo