Ballottaggio, Carugno: "Libertà di voto". E sul futuro: "Coinvolgeremo i giovani"

"Libertà assoluta di scelta. Ognuno sceglierà secondo la propria coscienza". Non dà indicazioni di voto ai suoi elettori Anna Rita Carugno, candidata a sindaco di Vasto per il movimento Ora rispetto per tutti gli animali, di cui è segretaria della sezione di Chieti. Stando ai dati, ancora ufficiosi per l'interminabile scrutinio, ha ottenuto lo 0,7% dei consensi.

"Purtroppo abbiamo fallito l'obiettivo di entrare in Consiglio comunale; siamo dispiaciuti, sebbene consapevoli delle difficoltà oggettive", afferma insieme a Concetta Costanzo, segretaria della sezione di Vasto. "Stiamo programmando più presenza nel territorio, ci stiamo organizzando per coinvolgere maggiormente i giovani e per instaurare un dialogo proficuo con le associazioni della zona. È nostro intento dare un assetto politico strutturato, tale da permetterci di affrontare le nuove sfide a livello nazionale e regionale. Noi continuiamo a crederci. Dobbiamo avere solo un po' più di esperienza".