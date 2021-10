Accordo Giangiacomo-Notaro, oggi si decide: "Non abbiamo parlato di poltrone, ma di programma"

Ventiquattro ore per decidere se appoggiare il centrodestra al secondo turno. La Buona Stagione di Alessandra Notaro darà oggi una risposta alla coalizione di centrodestra del candidato sindaco Guido Giangiacomo su un eventuale aiuto al ballottaggio del 17 e 18 ottobre.

Le due delegazioni si sono incontrate ieri pomeriggio nella sede del movimento civico; presenti oltre ai due candidati sindaci, Alessandra Cappa, Maria Amato, Angelo Bucciarelli e Massimiliano Zocaro per la Buona Stagione e Maurizio Santulli, Incoronata Ronzitti, Angelo Paladino e Antonio Monteodorisio per il centrodestra.

"Abbiamo discusso a 360 gradi e ci sono buone possibilità di un accordo, ho chiesto di darci una risposta il più presto possibile e loro si sono presi ventiquattro ore di tempo»" commenta Giangiacomo.

Al centro del vertice non ci sono state ipotesi di giunta: "Da entrambi i gruppi non sono state avanzate richieste di poltrone e di questo vado molto fiera – dice Notaro – È stato un incontro molto cordiale, ci siamo detti quelle che possono essere le difficoltà sulle quali lavorare, quindi ci siamo presi 24 ore per riflettere sulle prospettive. Abbiamo parlato di come far passare la nostra voglia di costruire un'altra città, è stato un discorso soprattutto programmatico che ha posto l'accento su alcuni temi che a noi sono particolarmente cari come sanità e diritti sociali». Per questo pomeriggio è quindi attesa la risposta per un accordo che potrebbe rendere meno in salita la scalata verso quel 47,8% al primo turno del sindaco uscente.

CASO-SCRUTINI - Nel frattempo, oggi terminerà lo scrutinio dei voti alle liste delle sezioni 4, 7, 15, 20 e 34, poi saranno ricontate le preferenze di tutte le sezioni e l'operazione si preannuncia lunga, durerà alcuni giorni. Sul caso ieri la candidata della Lega, Sabrina Bocchino, era intervenuta chiedendo l'intervento del prefetto. A stretto giro le ha risposto il candidato di Sinistra per Vasto, Andrea Benedetti: "La capolista della Lega sostiene che a nessuno sia dato sapere cosa accada in commissione elettorale. Nulla di più falso. Sto seguendo i lavori da due giorni da delegato di lista e non ho visto finora partecipare nessun rappresentante della Lega. Semplicemente sembra non sia di loro interesse".