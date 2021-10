Progetto Erasmus: Maurizio Cieri e Luigi Guerriero "inviati" del Mattei in Turchia

Dopo una lunga parentesi di quasi due anni, riparte il programma Erasmus "Let's go increase 21st centrury skills" ("Aumentiamo le competenze del 21° secolo"). Protagonisti della prima parte del progetto, Luigi Guerriero e Maurizio Cieri, docenti dell’Istituto Mattei, che, dal 20 al 23 settembre, sono stati ad Ankara, in Turchia.

Qui gli insegnanti, spiegano in comunicato dall'Istituto, "hanno incontrato le missioni degli altri paesi partecipanti al programma come la Repubblica Ceca, la Grecia e il Portogallo". I docenti "hanno partecipato alle attività pianificate nel sito della scuola, ad Ankara e in altre aree vicine: gli insegnanti turchi hanno preparato per loro un programma fitto, che comprendeva anche una piccola gara tra robot". Non solo competizione, durante la loro permanenza in Turchia, Cieri e Guerriero hanno avuto il tempo per una visita al mausoleo di Kemal Ataturk e al castello di Ankara.

"Anche se insegno inglese a scuola, ad Ankara ho dovuto imparare a programmare i robot che abbiamo costruito in team - afferma Maurizio Cieri -. Per fortuna il mio collega Luigi Guerriero mi ha aiutato: grazie alla sua esperienza il team del Mattei ha fatto bella figura!". Mustafa Ozel, il direttore per l'educazione nazionale della Turchia, "ha infine ricevuto tutti i docenti alla cena di gala con la consegna dei certificati: appuntamento per tutti l'anno prossimo!".

Una breve ma intensa esperienza, che assume ulteriore significato poiché è la prima, per questo progetto, dopo la lunga parentesi Covid; la prossima tappa sarà proprio a Vasto, dal 4 all'8 aprile 2022.