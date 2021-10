A Vasto mai uno spoglio così lungo. Riprende stamattina il riconteggio delle ultime 5 sezioni

11.10 - Tecnici del Comune di Vasto rispondono a Zonalocale riguardo al problema relativo all'aperturea da cellulare del sito Internet ww.comune.vasto.ch.it: "I telefoni vanno in protezione. Compare la scritta Impostazioni avanzate, poi bisogna aprire il link che chiede se l'utente vuole aprire il sito non in sicurezza. E' una questione di protezione del nostro sito".

11.25 - Alle 11 sono ricominciate le operazioni di riconteggio delle sezioni in cui i dati dei verbali non corrispondono a quelli delle schede.

La prima notizia - I risultati definitivi delle elezioni di Vasto non ci sono ancora.

A memoria d'uomo, in città non si ricorda un'attesa così lunga. Non era successo neanche cinque anni fa, quando il ballottaggio tra Francesco Menna e Massimo Desiati si era concluso a notte fonda, all'arrivo dei dati dell'ultima sezione scrutinata e con un distacco di soli 121 voti a favore di Menna.

Quest'anno si va verso il ballottaggio tra il primo cittadino uscente, Francesco Menna (centrosinistra), e il leader del centrodestra, Guido Giangiacomo.

Lo sfidante incontrerà oggi pomeriggio Alessandra Notaro, che con la sua coalizione composta da liste civiche e Azione (il partito di Carlo Calenda) ha raccolto, in base ai dati ancora parziali, il 18% dei consensi. Ma ci sono anche decine di candidati in attesa dei definitivi per sapere quante possibilità hanno di entrare in Consiglio comunale.

In cinque sezioni - le numero 4, 7, 15, 20 e 34 - lo spoglio si è bloccato nelle prime ore di ieri. I dati dei verbali non coincidono con quelli delle schede scrutinate. Il materiale è stato portato in municipio e il riconteggio è quindi affidato alla Commissione elettorale.

All'attesa si aggiunge l'impossibilità di accedere da cellulari e tablet al sito Internet del Comune di Vasto, dove c'è una sezione dedicata ai risultati elettorali: diversi cittadini hanno segnalato il problema a Zonalocale. Il sito istituzionale attualmente risulta accessibile solo da computer e non da smartphone, né da tablet.