Tra novità e conferme ecco i nuovi consigli comunali dei centri del Vastese dove si è votato

Sono solo due in questa tornata elettorale i sindaci all'esordio assoluto sullo scranno più importante del proprio paese. Uno è Daniele Carlucci che a Scerni succede ad Alfonso Ottaviano. Sebbene sia alla sua prima esperienza da sindaco, Carlucci non è nuovo nell'agone politico: è arrivato alla candidatura a primo cittadino da consigliere di opposizione, mentre nel quinquennio 2011-2016 è stato il vice di Giuseppe Pomponio. Nella tornata appena conclusa non ha avuto problemi: il gruppo di maggioranza uscente di centrosinsitra non ha presentato una lista. Carlucci ha approntato così una lista civetta per evitare il rischio quorum ed è stato eletto con l'88,18% dei voti.

Marco Mancini arriva invece da 15 anni da assessore del Comune di Lentella (il primo mandato iniziato nel 2006 a 21 anni) nelle varie giunte di Carlo Moro. Alle urne non ha avuto uno sfidante, la sua lista era l'unica in competizione e il l'avversario era il quorum superato già alle 23 di domenica sera. L'uscente Moro è stato il più votato con 76 preferenze.

Negli altri casi gli scrutini hanno portato alle conferme dei sindaci di Carunchio (Gianfranco D'Isabella), Casalanguida (Luca Conti), Casalbordino (Filippo Marinucci), Celenza sul Trigno (Walter Di Laudo) e Tufillo (Ernano Marcovecchio).

Si tratta, infine, di un ritorno quello di Giovanni Giammichele a Dogliola. Titolare di un negozio di arredamento, Giammichele era già stato primo cittadino del piccolo comune del Vastese dal 2001 al 2011 (primo mandato iniziato a 26 anni). Dal 2011 al 2016 è stato il vice di Rocco D'Adamio che il 4 ottobre ha sconfitto con il 52,80% sostituendolo nella carica di sindaco.

Di seguito i consigli comunali rinnovati nei vari Comuni (è probabile che con la nomina in giunta gli assessori si dimettano da consiglieri facendo rientrare altri candidati)

CARUNCHIO

Sindaco: Gianfranco D'Isabella

Consiglio comunale

Maggioranza: Marco Ritrivi 48, Antonio Miri 45, Valentino D'Aloisio 36, Massimiliano Miri 31, Demis Giulianelli 17, Stefano Sciorra 12, Luca Potente 4

Minoranza: Patrizia Turdò (candidato sindaco), Andrea Ranni 17, Claudio Serafini 11

CASALANGUIDA

Sindaco: Luca Conti

Consiglio comunale

Andrea Ricotta 105, Gloria Colantonio 60, Stefano Tornese 59, Giuseppe Menna 49, Donato Di Croce 36, Marianna Colantonio 35, Maria Grazia Palmitesta 34, Franco D'Annunzio 30, Antonio Del Vecchio 23, Walter Menna 16

CASALBORDINO

Sindaco: Filippo Marinucci

Consiglio comunale

Maggioranza: Carla Zinni 803, Umberto D’Agostino 437, Paola Basile 393, Amerigo Tiberio 384, Alessandra D’Aurizoo 356, Francesco Di Cocco 309, Valeria Bucciarelli 284, Maurizio Di Rito 259

Minoranza: Alessandro Santoro (candidato sindaco), Marisa Marchetti 343, Antinoro Piscicelli 336, Giuseppe Vaccaro 299

CELENZA SUL TRIGNO

Sindaco: Walter Di Laudo

Consiglio comunale

Maggioranza: Luca Felice 47, Gabriele Piccoli 47, Giampiero Aquilano 40, Martin Heinz Felice 37, Claudio Di Zillo 34, Yvan Valentini 33, Benito Aquilano 28

Minoranza: Andrea Venosini (candidato sindaco), Angelo Felice 58, Alessia Di Zillo 47

DOGLIOLA

In aggiornamento

LENTELLA

Sindaco: Marco Mancini

Consiglio comunale: Carlo Moro 76, Gianni Cordisco 30, Fiorella Porcaro 20, Antonio D'Angelo 17, Barbara Di Marco 13, Fabio Moro 13, Cristian Roberti 12, Luca Mangiocco 10, Alessio Bevilacqua 7, Graziano Di Lallo 1 (dimissionario)

SCERNI

Sindaco: Daniele Carlucci

Consiglio comunale

Maggioranza: Mario D'Ercole 165, Laura Toscano 158, Michele Marrollo 121, Marco D'Ercole 113, Maria Di Blasio 101, Eduard D'Ercole 96, Nicola Gallo 84, Diana Mancini 75

Minoranza: Flavio Carlucci (candidato sindaco), Dante Nicola Pomponio 21, Lucio Ranalli 11, Ilaria D'Aloisio 8

TUFILLO

Sindaco: Ernano Marcovecchio

Consiglio comunale

Maggioranza: Emanuele Berardi 38, Florideo Marchione 30, Veronica Galizia 17, Adamo Marino 17, Lorella Ferrara 14, Giovanni Scardapane 9, Federica Benemeo 7

Minoranza: Alessandro Cianci (candidato sindaco), Franco Gabriele Marino 31, Gianpaolo Di Marco 21