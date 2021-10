Quorum superato, Marco Mancini è il nuovo sindaco di Lentella

È Marco Mancini il nuovo sindaco di Lentella. L'assessore, unico candidato in corsa, per assicurarsi la successione di Carlo Moro arrivato al terzo mandato ha dovuto innanzitutto superare il quorum fissato a 215 elettori: a votare sono andati in 276. Superato ampiamente il 50%+1 dei voti validi con 252 schede assegnate alla lista Lentella Democratica (10 schede nulle, 14 bianche).

Mancini, 36 anni, consulente commerciale, arriva alla fascia tricolore dopo 15 anni da assessore durante i quali ha ricoperto anche il ruolo di vice di Moro (2011-2016). Tra i compiti che lo attendono c'è ora anche quello di convincere coloro che hanno optato per il non voto.

La scelta di presentare una lista civica che abbracciasse anche alcuni membri provenienti dall'opposizione ha lasciato strascichi all'interno della storica sezione del Partito Democratico; ieri la segretaria Giampiera Bardeglinu ha rassegnato le dimissioni.

Tornando ai risultati delle urne, a raccogliere il numero maggiore di consensi è stato il sindaco uscente Carlo Moro con 76 preferenze. Dietro, con 30, Gianni Cordisco, il segretario provinciale del Pd era già consigliere comunale. Essendo l'unica lista in campo, tutti i candidati faranno parte dell'assise civica. Il neosindaco dovrà far a meno di Graziano Di Lallo che ha annunciato già prima della tornata elettorale le dimissioni dal consiglio.

Il futuro consiglio comunale di Lentella e le preferenze

Sindaco

Marco Mancini

Consiglio comunale

Carlo Moro, 76

Gianni Cordisco, 30

Fiorella Porcaro, 20

Antonio D'Angelo, 17

Barbara Di Marco, 13

Fabio Moro, 13

Cristian Roberti, 12

Luca Mangiocco, 10

Alessio Bevilacqua, 7

Graziano Di Lallo, 1 (dimissionario)

Elezioni Comunali Lentella 2021

Sezioni scrutinate 1 su 1