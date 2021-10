Luca Conti supera ampiamente il quorum e si conferma sindaco di Casalanguida

Luca Conti fa il bis a Casalanguida. Ampiamente superato il quorum necessario a causa della presenza dell'unica lista: c'era bisogno di un'affluenza di 263 elettori, a votare si sono recate 525 persone. Le schede valide a favore de Il paese che vogliamo sono state 484; 23 le nulle, 18 le bianche.

Consenso incrementato, quindi, per uno dei sindaci più giovani della regione (28 anni) che cinque anni fa, per il primo mandato, raccolse 357 voti (all'epoca però c'era anche un'altra lista guidata da Nino Santovito).

Per quanto riguarda le preferenze, è l'ex sindaco Andrea Ricotta a fare incetta di voti con 105. Essendo l'unica lista, tutti i candidati risultano eletti in consiglio.

Il consiglio comunale e le preferenze

Sindaco

Luca Conti

Consiglio comunale

Andrea Ricotta 105

Gloria Colantonio 60

Stefano Tornese 59

Giuseppe Menna 49

Donato Di Croce 36

Marianna Colantonio 35

Maria Grazia Palmitesta 34

Franco D'Annunzio 30

Antonio Del Vecchio 23

Walter Menna 16

Elezioni Comunali Casalnguida 2021

Sezioni scrutinate 1 su 1