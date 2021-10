Auro Zelli e il Premio Persefone, una collaborazione che dura da dieci anni

Si è rinnovata anche quest'anno la collaborazione tra Auro Zelli e il Premio Persefone. Dal Teatro Sociale di Trento è andata in onda, in seconda serata su Rai Due, al cerimonia di premiazione del riconoscimento nazionale che, quest’anno, ha avuto come tema il musical in rapporto tra teatro, cinema e televisione.

Sul palco, a darsi battaglia a colpi di note, costumi e danza, ci saranno due tra le opere più celebri di sempre: Hair e Grease, interpretate da due squadre ricche di giovani talenti dell’Accademia Internazionale del Musical diretta da Marco Savatteri, con gli interventi artistici di Riccardo Maccaferri e Martina Difonte. La serata è stata presentata da Gianluca Guidi affiancato da Emy Bergamo e Giampiero Ingrassia.

Auro Zelli ha firmato per il decimo anno consecutivo le musiche originali e la direzione musicale. La regia è di Walter Croce affiancato per la prima volta da un giovanissimo talento abruzzese Kevin Zingarelli. "Un lavoro di squadra che continua a darmi infinite soddisfazioni”, ci tiene a sottolineare il produttore e direttore artistico di Conte Arcana, Francesco Bellomo. Massimo Cinque autore storico per la televisione e il teatro ha firmato il programma, mentre le coreografie sono state affidate a Claudia Scimonelli, coadiuvata da Paola Quilli. La giuria presieduta, dal noto danzatore Raffaele Paganini, e composta da volti noti del teatro e dello spettacolo italiano, come Milena Miconi, ha decretato i vincitori e assegnato i premi.