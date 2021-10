A Scerni il nuovo sindaco è Daniele Carlucci: "Orgoglioso e riconoscente"

È Daniele Carlucci il nuovo sindaco di Scerni. Il neo primo cittatino, alla guida della lista Scerni Protagonista, ha ottenuto 1283 voti (88,18%) contro i 172 (11,82%) di Flavio Carlucci, della lista Scerni Futura. Non ha preso parte alla competizione elettorale una lista espressione dell'amministrazione uscente.

"Grazie. Non era semplice ma gli scernesi hanno risposto con una grande partecipazione e consenso ed io e tutta la squadra di Scerni Protagonista sentiamo addosso il calore e il peso di questo grande amore - commenta il sindaco Carlucci -. Da neo Sindaco non posso che essere orgoglioso di tutto questo e riconoscente verso chi ha riposto in noi la propria fiducia".

Il consiglio comunale sarà composto dai consiglieri di maggioranza Mario D'Ercole (165 voti), Laura Toscano (158), Michele Marrollo (121), Marco D'Ercole (113), Maria Di Blasio (101), Eduard D'Ercole (96), Nicola Gallo (84), Diana Mancini (75), e dai consiglieri di opposizione Flavio Carlucci, Dante Nicola Pomponio (21), Lucio Ranalli (11), Ilaria D'Aloisio (8).